به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️سرهنگ غلامحسین عرب گفت: در پی ارجاع یک فقره مرجوعه قضایی مبنی بر جلب و دستگیری متهم فراری و تحت تعقیب، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی مهماندوست با اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه، وی را پس از چند سال متواری‌بودن دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دامغان تصریح کرد: متهم دستگیرشده دارای ۱۳۰ میلیارد ریال محکومیت مالی بود و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد

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