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آذربایجانغربی برای میزبانی از رویدادی در تراز بینالمللی آماده میشود؛ استاندار با تأکید بر جایگاه «شمس تبریزی» به عنوان نماد ادبی و عرفانی جهانشهر خوی، از برنامهریزی برای حضور مقامات و نمایندگان کشورهای همسایه در آیین افتتاح بارگاه این عارف نامدار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجانغربی در نشست هماهنگی افتتاح بارگاه شمس تبریزی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در توسعه صنعت گردشگری استان، اظهار کرد: شمس تبریزی ظرفیتی بینظیر برای ایران اسلامی در حوزه عرفان و ادب است و بهرهبرداری از این بارگاه باید به شکلی صورت گیرد که ایران عزیز را در عرصه بینالمللی به بهترین نحو معرفی کند.
رضا رحمانی افزود: علاوه بر مقامات مسئول و فعالان عرصه علم و ادب کشور، تمهیدات لازم برای دعوت و حضور مسئولانی از کشورهای همسایه در آیین افتتاح این مجموعه اتخاذ شده است. این رویداد فرصتی طلایی برای تثبیت جایگاه خوی در نقشه گردشگری بینالمللی و تقویت پیوندهای فرهنگی با کشورهای همسایه است.
رحمانی با تعیین ضربالاجل برای اتمام عملیات عمرانی گفت: تمامی دستگاههای متولی مکلفاند با بیشترین توان عملیاتی، مقدمات لازم را فراهم کنند تا این پروژه تا اوایل مهرماه به اتمام برسد و آیین افتتاحیه در اواسط همان ماه با شکوهی درخورِ این عارف والامقام برگزار شود.
وی تصریح کرد: بارگاه شمس تبریزی، حاصل بهرهگیری از مشورتهای تخصصی و تلاش برای ایجاد مجموعهای در شأن شخصیت این عارف بزرگ است. نگاه ما به این پروژه، نگاهی فراتر از یک ساختوساز عمرانی است؛ این مجموعه یک کانون دیپلماسی فرهنگی و موتور محرک گردشگری برای استان آذربایجانغربی محسوب میشود.
در پایان این نشست، مدیران کمیتههای مختلف اجرایی، گزارشی از روند پیشرفت پروژه و آمادگیهای تدارکاتی برای میزبانی از میهمانان داخلی و خارجی ارائه کردند.