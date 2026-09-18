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تیم ملی بسکتبال نتیجه دیدار مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی را به کره جنوبی واگذار کرد و از صعود به فینال این بازیها بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بسکتبال در بیستمین دوره بازیهای آسیایی امروز (جمعه ۲۷ شهریور) با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.
در چارچوب این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران در ورزشگاه بین المللی آیچی به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه ٧٧ به ٥١ برابر این تیم متحمل شکست شد. ملی پوسان بسکتبال ایران در پایان نیمه هم نخست هم با نتیجه ٣٦ به ٢٤ بازنده از زمین خارج شدند.
نتیجه کامل دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و کره جنوبی به این شرح است:
ایران ٥١ - کره جنوبی ٧٧
(٨ - ١٢)، (١٦ - ٢٤)، (١٣ -٢٥)، (١٦ - ١٤)
تیمهای ملی بسکتبال ایران و کره جنوبی در حالی امروز در نیمه نهایی بیستمین دوره بازیهای آسیایی رو در روی هم قرار گرفتند که در ۴ دوره از ۵ دوره اخیر این بازیها مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند و طی آن تیم ملی بسکتبال در ۳ دیدار صاحب برتری شده بود.
با وجود این پیشینه، تیم ملی بسکتبال ایران نتوانست در دیدار امروز صاحب برتری شود و بدین ترتیب از صعود به فینال بازماند.
دیگر دیدار مرحله نیمهنهای میان تیمهای چین و ژاپن برگزار خواهد شد. ملی پوشان بسکتبال در مرحله رده بندی و برای کسب مدال برنز با بازنده این دیدار رقابت میکنند.
تیم ملی بسکتبال دیدارهای خود در بازیهای آسیایی را با شکست برابر قطر آغاز کرد، اما در ادامه با کسب ۲ برابر چین تایپه و اردن صدرنشین گروه B شد و به مرحله یک چهارم راه یافت، در ادامه هم این تیم با علبه بر بحرین راهی مرحله نیمه نهایی شد.
دیدارهای ردهبندی و فینال مسابقات بسکتبال بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ روز یکشنبه ۲۹ شهریور برگزار خواهد شد.