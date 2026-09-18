به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پارسا گفت: ۳۰ نفر از شهروندان فومنی درقالب کاروان راهیان نور با یک اتوبوس راهی مناطق عملیاتی غرب کشور شدند.

وی هدف از اعزام این کاروان را آشنائی جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت دانست و افزود: جوانان اعزامی در این سفر، از مناطق عملیاتی غرب کشور و یادمان‌های شهدای بازی دراز، شهید بهشتی، قصر شیرین، پل داداش خان، یادمان شهدای پاوه و یادمان شهدای عملیات مرصاد، به مدت ۴ روز بازدید می‌کنند.