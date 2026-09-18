فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری یک سارق و کشف ۱۸۹ هزار و ۷۰۰ دلار سرقتی از پارس‌آباد در جریان عملیات ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سردار جواد تقوی گفت: ماموران پلیس آگاهی پارس‌آباد با انجام بررسی‌های تخصصی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق در محله ۳۵ هکتار این شهرستان شدند.

وی افزود: فرد دستگیر شده چندی پیش پس از خیانت در امانت نسبت به سرقت یک کیف حاوی ۱۸۹ هزار و ۷۰۰ دلار اقدام کرده بود که متعلق به یک شرکت در محله تجریش تهران بوده است.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به ارزش ۴۳۶ میلیارد ریالی دلار‌های کشف شده، بیان کرد: سارق در بازجویی‌های پلیس در مورد ارتکاب سرقت اعتراف کرد که در این زمینه پرونده‌ای تشکیل و تحویل مرجع قضایی شد.