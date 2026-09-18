به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ حجتالاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد اظهار داشت: جامعه بیخانواده، جامعهای بیهویت و بیتعلق است. فرهنگ مدرن غربی با ترویج بیعفتی و بیبندوباری، آسیبهای گستردهای به بنیان خانواده وارد کرده و امروز خود جوامع غربی با پیامدهای این روند مواجه هستند. جاهلیت مدرن با برافراشتن پرچم بیحیایی، بیعفتی و هرزگی و با عبور از خطوط وحیانی و زیر پا گذاشتن مرزهای اخلاقی، با اصالت بخشیدن به لذت و هوسرانی، یکی از بزرگترین جنایتها علیه بشریت را با آسیب زدن به بنیان خانواده مرتکب شده است.
وی ادامه داد: سازندگان این فرهنگ با استفاده از ظرفیت علم، فناوری و هنر و همچنین با فلسفهسازی و تکیه بر قدرتهای گسترده خود، فرهنگ منحط را به دیگر جوامع عرضه کردند و در یک شبیخون فرهنگی گسترده، زندگی بسیاری از جوامع را تحت تأثیر قرار دادند. پیامدهای این روند پیش از دیگران متوجه خود جوامع غربی شده است. امروز خورشید خانواده، که خورشید همه فضیلتهاست، در غرب در حال غروب است و بسیاری از مردم در این جوامع با پیامدهای فروپاشی خانواده مواجه شدهاند.
خطیب جمعه تهران گفت: غرب با دامن زدن به بیبندوباری و هرزگی و قانونیسازی برخی مظاهر بیعفتی و بیحیایی، با سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه بیخانواده است و آثار و تبعات این روند دامنگیر خود آنها شده است. ازدواج، یک امر مقدس و از مهمترین پیوندهاست. ازدواج نخستین مدرسه عشق، وفا، محبت، مسئولیتپذیری و تربیت نسل است؛ اما در جوامع غربی از رونق افتاده و تمایل به تشکیل خانواده در بسیاری از موارد کاهش یافته است. در چنین جوامعی، روابط زودگذر و خالی از تعهد گسترش پیدا کرده، تجرد قطعی افزایش یافته و شکلهای دیگری از روابط جایگزین خانواده شده است.
وی با اشاره به وضعیت طلاق در برخی جوامع غربی اظهار داشت: طلاق به یک امر عادی و گسترده تبدیل شده و بنیان خانوادههایی که همچنان وجود دارند نیز در موارد زیادی در معرض تزلزل و فروپاشی قرار گرفته است؛ بهگونهای که در برخی موارد حتی طلاق به عنوان یک امر مثبت تلقی میشود. در این میان، کودکان مهمترین قربانیان تضعیف خانواده هستند. کودکانی که خارج از پیمان ازدواج متولد میشوند یا در خانوادههای متزلزل رشد میکنند با مشکلات و آسیبهای فراوانی روبهرو هستند و بسیاری از آنها در حسرت آغوش گرم پدر و مادر و خانواده پایدار زندگی میکنند.
حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت: با فروپاشی و تزلزل بنیان خانواده، آسیبهای دیگری نیز پدید میآید؛ از جمله فقر عاطفی، مشکلات و بیماریهای روانی، تنهایی، انواع ترسها و اضطرابها، افسردگی، خشونت، خودکشی و پناه بردن به مواد مخدر، روانگردانها و مشروبات الکلی. جامعه غربی را باید از این منظر مورد مطالعه قرار داد. امروز این فرهنگ منحط را هم به عنوان یک عبرت و عبرتکده پیش روی خود داریم و هم باید آن را به عنوان یک متهم بزرگ در زمینه آسیب زدن به بنیان خانوادهها از طریق ترویج بیعفتی و بیبندوباری مورد توجه قرار دهیم.
وی اضافه کرد: این فرهنگ همچنین به عنوان یک مهاجم غدار، مکار و خطرناک به فرهنگ ما شبیخون زده است و نباید نسبت به این مسئله غفلت کرد. از نگاه استکبار جهانی و بر اساس تجربهها و مطالعاتی که داشتهاند، یکی از راههای میانبر برای سلطه بر جوامع و استعمار آنها، ترویج بیعفتی، بیبندوباری و هرزگی و در نتیجه تضعیف خانواده است. جامعه بیخانواده، انسان بیخانواده تربیت میکند؛ انسانی که بیتعلق، بیهویت و بیوطن میشود و در چنین شرایطی، سلطه بر جامعه و در اختیار گرفتن منابع و ذخایر آن برای سلطهگران آسانتر خواهد بود.
خطیب جمعه تهران گفت: بنابراین باید مسئله خانواده را به عنوان یکی از موضوعات اساسی و سرنوشتساز جامعه جدی گرفت و نسبت به تهاجم فرهنگی و تلاش برای تضعیف بنیان خانواده هوشیار بود. ملت ایران در پرتو اسلام، مکتب اهلبیت (ع) و تاریخ و تمدن کهن خود، دارای یک مزیت برجسته به نام خانواده است و در جهان به عنوان ملتی خانوادهدار، خانوادهدوست و دارای پیوندهای عمیق عاطفی شناخته میشود. این ویژگی از یک سو مانعی بزرگ در برابر سلطه بر ملت ایران است و از سوی دیگر برای دشمنان رشکبرانگیز است؛ آنها مقاومت ملی ایرانیان را متکی به سنگر خانواده میدانند و به همین دلیل تلاش برای ضربه زدن به خانواده در ایران را دنبال میکنند.
وی ادامه داد: وقتی پیوندهای درونی، عواطف، مهر و محبت و مواسات میان مردم ایران را میبینند و مقاومت نرم ایرانیان را مشاهده میکنند، این ظرفیت را یک مانع جدی در برابر اهداف خود میدانند. انقلاب اسلامی ایران در حقیقت معجزه خانواده بود». این انقلاب یک انقلاب خانوادگی بود. در بسیاری از ملتها، انقلابها با محوریت احزاب و اصناف شکل گرفت، اما در ایران انقلاب، انقلاب مردم بود و خانواده در آن حضور داشت. ملت ایران بر اساس سابقه تربیتی خود، ملتی اهلبیتی (ع)، خانوادهدار و خانوادهدوست است و این واقعیت را میتوان در سیره پیامبر اعظم (ص) و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) نیز مشاهده کرد؛ حضوری که در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انقلابی، حضوری خانوادگی بود و اهلبیت (ع) در میدانهای مختلف در کنار یکدیگر حضور داشتند.
حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت: در جریان انقلاب اسلامی، معجزه خانواده مؤمن، مجاهد، عفیف، شجاع، غیور، وفادار و ایثارگر را مشاهده کردیم و مردم ایران انقلاب سال ۱۳۵۷ را به صورت خانوادگی و با رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رساندند. در دفاع مقدس نیز خانوادهها در میدان بودند و خانهها به پرورشگاه مجاهدان و رزمندگان سلحشور تبدیل شدند. ستارههای درخشان آسمان ایران، از مجاهدان و شهیدان بزرگ گرفته تا چهرههای تابناک دفاع مقدس، محصول خانوادههایی بودند که در فضای محبت، تربیت دینی و الهی رشد کرده بودند.
وی نقش مادران و همسران رزمندگان در دوران دفاع مقدس را موضوعی گسترده و شایسته روایت و ثبت دانست و تصریح کرد: بدون حضور مادران، همسران، نوجوانان و خانوادهها، ملت ایران نمیتوانست از عهده جنگی که علیه کشور شکل گرفته بود، برآید. این خانواده بود که ملت ایران را پیروز کرد؛ خانوادهای متکی بر ایمان و پرورشیافته در خانههای خدا و مساجد. در طول دوران انقلاب نیز بارها معجزه خانواده را دیدهایم؛ حضورهای میلیونی مردم در راهپیماییهای ۲۲ بهمن، روز قدس، نمازهای جمعه و دیگر اجتماعات بزرگ، عمدتاً حضوری خانوادگی بوده است.
امام جمعه موقت تهران گفت: ملت ایران حضور فتنهشکن خود را نیز به برکت خانواده و با حضور خانوادگی در میدان رقم زده است. در دفاع مقدس اخیر نیز جلوه ویژهای از حضور خانوادهها را شاهد بودیم و بسیاری از دانشمندان، سرداران و مردم ایران به صورت خانوادگی به شهادت رسیدند. رهبر بزرگ، مجاهد، مظلوم و شهید ما نیز خانوادگی به شهادت رسید و بسیاری از رزمندگان، دانشمندان و مردم عزیز ایران در این حوادث، همراه با اعضای خانواده خود به شهادت رسیدند. بسیاری از سیاستمداران و چهرههای مختلف نیز در جریان این حوادث، همسر و فرزند خود را از دست دادند و این واقعیتی است که پیش چشم همه قرار دارد.
وی با اشاره به دیدار اخیر خود با یکی از خانوادههای شهدا در اطراف تهران بیان کرد: در این خانواده، ۱۱ نفر از اعضای خانواده، از پدربزرگ و مادربزرگ تا فرزندان و نوهها، به شهادت رسیده بودند؛ با این حال، بازماندگان این خانواده همچنان مقاوم و سربلند بودند. اعضای این خانواده نقل میکردند که گروهی ۱۴ نفره بودند که هر شب به سمت تجمعات شبانه میرفتند؛ اما دشمن، با همراهی و هدایت منافقین، این بیت مجاهد و نورانی را یکپارچه مورد حمله قرار داد و اکثر قریب به اتفاق اعضای این خانواده به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت: این ویژگی ملت ایران است؛ خانواده در لحظات سخت در میدان حضور دارد و در برابر دشمن مقاومت میکند. تجمعات مردمی شبانه به ۲۰۰ شب رسید. امروز نیز در این تجمعات، خانوادهها حضور دارند و محور این حضور، بانوان و مادران هستند که همراه با پدرها، پدربزرگها، مادربزرگها، کودکان و نوجوانان در میدان حاضر میشوند. جلوه ویژه این شبها، حضور خانوادههاست؛ خانوادهای که در لحظات حساس اجتماعی و تاریخی، کنار یکدیگر میایستد و از هویت، ایمان و میهن خود دفاع میکند.
وی با اشاره به نقش خانواده در حرکت جامعه اسلامی به سمت آینده مطلوب، گفت: اگر بخواهیم برای ظهور حرکت کنیم و انشاءالله به سمت آن تمدن بزرگ اسلامی پیش برویم، راهی جز خانواده نداریم و این حرکت باید خانوادگی باشد. حرکت خانوادگی نیز راهی جز حفظ عفت، حیا و عفاف در جامعه ندارد و صیانت از این ارزشها باید به عنوان یکی از الزامات اساسی حفظ بنیان خانواده مورد توجه قرار گیرد. امید دشمن به «اندلسیزه کردن ایران» و بازگرداندن فرهنگ منحط دوران ستمشاهی است و این هدف، به دلیل غفلتها، بیعملیها و بدعملیها، میتواند به خانواده آسیب وارد کند.
خطیب جمعه تهران تصریح کرد: خانواده در جامعه ما مظلوم است و در حال آسیب دیدن است؛ در جامعه خود ما ازدواج سیر کاهشی پیدا کرده، طلاق سیر افزایشی دارد و نرخ باروری نیز کاهش یافته است. اینها علائم بسیار مهم و البته خطرناکی هستند که باید همه به آنها توجه کنیم. بر اساس نتایج برخی پیمایشها و مطالعات درباره وضعیت خانواده میتوان گفتکه عوامل اجتماعی و اقتصادی در وضعیت خانواده مؤثر هستند، اما در میان مجموعه عوامل، سبک زندگی نقش بسیار مهمی دارد.
وی با تأکید بر اهمیت مسائل اقتصادی گفت: این سخنان را از سر مطالعه و تحقیق عرض میکنم؛ عامل اقتصاد بسیار مهم است. مسکن، اشتغال، درآمد و وضعیت معیشت خانواده، هم در تشکیل خانواده و هم در حفظ آن و همچنین در فرزندآوری اهمیت زیادی دارد. اما در کنار عوامل اقتصادی، عوامل دیگری نیز وجود دارند و حتی مهمتر از عامل اقتصادی، عامل فرهنگی است؛ یعنی مسئله تغییر سبک زندگی. ترویج بیبندوباری، هرزگی و عریانگرایی در جامعه، از جمله مسائلی است که خطر اصلی را متوجه خانواده میکند و باید نسبت به پیامدهای آن هوشیار بود.
حجت الاسلام حاج علی اکبری با تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مسئله خانواده گفت: امیدواریم خداوند متعال توفیق دهد در یک رستاخیز جمعی، همه ما دست به دست هم بدهیم و سیاستگذاران و مسئولان در همه بخشها، امر راهبردی فرهنگ و سبک زندگی را با عنایت ویژه به موضوع خانواده در تمام برنامههای خود مورد توجه قرار دهند. همه ما باید به اتفاق یکدیگر و به توفیق الهی، با برنامه، طراحی و ابتکار، از کیان خانواده صیانت کنیم. کار البته دشوار است، اما به توفیق الهی ملت عزیز ایران، همانگونه که در همه امور دیگر موفق و سربلند بوده است، در این امر نیز موفق و سربلند خواهد بود.
وی با اشاره به مسئولیت مؤمنان در قبال خانواده، بر ضرورت تقوای الهی، راستگویی، امانتداری، سجدههای طولانی و رفتار شایسته با همسایگان تأکید کرد.
خطیب جمعه تهران همچنین با اشاره به فرارسیدن سالروز میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: در آستانه میلاد فرخنده این امام بزرگوار قرار داریم و این مناسبت را به محضر امام عصر (عج)، نایب بزرگوار ایشان و همه ارادتمندان آن حضرت تبریک عرض میکنیم. امام حسن عسکری (ع) در سفارشهای خود بر تقوای الهی، احتیاط و ورع در امر دین، کوشش برای خدا، راستگویی، ادای امانت، سجدههای طولانی و رفتار شایسته با همسایگان تأکید فرمودهاند و اینها باید در متن زندگی مؤمنان قرار گیرد.
وی با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در ماه گذشته گفت: رهبر انقلاب بر گرامیداشت متفاوت یاد این امام بزرگوار تأکید داشتند؛ امامی مظلوم که حلقه وصل در دوره حیات ۲۵۰ ساله ائمه (ع) و دوران غیبت امام عصر (عج) است. امام شهید نیز ارادت ویژهای به امام حسن عسکری (ع) داشتند. بسیاری از یاران امام حسن عسکری (ع) ایرانی بودند و تعداد قابل توجهی از اصحاب آن حضرت از ایرانیان بودند که انشاءالله محققان در این زمینه تحقیقات تازهای انجام خواهند داد.
حجت الاسلام حاج علی اکبری ابراز امیدواری کرد که اجتماعات شبانه همزمان با شب میلاد امام حسن عسکری (ع)، سرشار از سرور، شادی، معرفت، ارادت و ولایت باشد.
وی همچنین با اشاره به روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت شهریار گفت: این روز به پاسداشت شهریار، شاعر بزرگ ادب فارسی، نامگذاری شده است؛ شاعری که هم اهل ولایت بود، هم اهل صفا و هم انقلابی بود. شعر، رسانهای بیبدیل و یکی از سرمایهها و میراثهای بزرگ فرهنگی کشور است. در عصر احیای شعر فارسی، با پرچمداری رهبر انقلاب در عرصه شعر و ادب فارسی، افقهای تازهای پیش روی این حوزه گشوده شد. امیدواریم با نهضتی که در میان شاعران این سرزمین به راه افتاده است، شاهد ظهور حافظها، سعدیها و فردوسیهای تازه در میان شاعران ایران باشیم.
خطیب جمعه تهران با اشاره به نقش شعر حماسی در اجتماعات شبانه اخیر گفت: در این اجتماعات نیز شاهد درخشش شعر، بهویژه شعر حماسی، بودیم و دیدیم که شعر حماسی با دلهای مؤمنان چه میکند.
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن مهر و آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه اظهار کرد: از بیانات وزیر آموزش و پرورش که پیش از خطبهها سخن گفتند استفاده کردیم و امیدواریم خداوند این مهر را برای جامعه علمی کشور، استادان، معلمان، دانشجویان، دانشآموزان و طلاب و برای این جامعه بزرگ علم، فرهنگ و دانش، سالی سرشار از خیر و برکت و مهری پرنور قرار دهد. مهر امسال حالوهوای دیگری دارد؛ دانشجویان، دانشآموزان، استادان و معلمان زمانی سال تحصیلی جدید را آغاز میکنند که هم شاهد فتح بزرگ ملت ایران بودهاند و هم خودشان در این کار بزرگ حضور و نقش داشتهاند.
حجت الاسلام حاج علی اکبری گفت: نسل جدید در این حوادث، چهره کریه استکبار را بهتر شناخت، ظرفیتهای ملت ایران را بهتر کشف کرد و قدرت علم و دانش را در جریان دفاع مقدس اخیر با تمام وجود لمس کرد. آنها همچنین نقش بینظیر ولایت فقیه در حفظ کیان کشور را به عینه دیدند و با آن مواجه شدند. این نسل اکنون سینهای مالامال از خونخواهی امام شهید دارد و چشمش به افقهای دوردست و فتح قلههاست. امیدواریم نسلی سرشار از وقار، عفت، عزم و اراده داشته باشیم که برای مؤمنان باعث چشمروشنی و برای دشمنان و منافقان خار چشم باشد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش «جانفدایان» در تهران اظهار کرد: امروز برای تهران عزیز نیز روزی متفاوت و بهیادماندنی است. این حرکت سازمانیافته از سوی «جانفدایان» از ابتدای صبح با حضور انصارالمهدی و لشکریان امام عصر (عج) آغاز شده و تا بعدازظهر ادامه خواهد داشت. حدود نیم میلیون نفر برای حضور در این رزمایش ثبتنام کردهاند، در حالی که طراحی اولیه برای حضور ۳۱۳ هزار نفر بود. این استقبال نشانه اقبال عمومی برای حضور در جمع جانفدایان، اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و اعلام بیعت با امام عصر (عج) از مسیر بیعت با نایب آن حضرت است.
خطیب جمعه تهران در ادامه از سپاه تهران و سپاه محمد رسولالله (ص) و همچنین سازمان بسیج مستضعفین برای برگزاری این برنامه قدردانی کرد و گفت: به نوبت، این رزمایش «جانفدایان» در سراسر کشور برگزار خواهد شد.