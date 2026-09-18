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سومین روز رقابتهای پومسه قهرمانی جهان در چونچئون کره جنوبی با حضور نمایندگان ایران در بخشهای مختلف پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین روز رقابتهای پومسه قهرمانی جهان امروز امروز در چونچئون کره جنوبی آغاز شد نمایندگان ایران به مصاف رقبای خود رفتند و مهدیه عقبایی و مهدی جمالی در بخش پِیر استاندارد زیر ۵۰ سال، به نشان برنز مسابقات پومسه دست پیدا کردند.
بهداد نقیئی هم در انفرادی استاندارد ۱۵ تا ۱۷ سالبا غلبه بر حریفان به مدال نقره رسید.
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