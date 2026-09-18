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در سومین روز از رقابتهای تکواندو قهرمانی پومسه جهان ملیپوشان ایران عملکردی خیرهکننده را به نمایش گذاشتند و موفق به کسب سه مدال شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی پومسه جهان در شهر چونچئون کرهجنوبی امروز با پیگیری رقابتهای ردههای سنی مختلف و بخشهای ابداعی و استاندارد ادامه یافت.
در این روز پرهیجان، بهداد نقیئی در انفرادی ۱۵ تا ۱۷ سال، نمایشی مقتدرانه داشت و پس از عبور از سد رقبای قدرتمندی از ایتالیا، بریتانیا، استرالیا، کرهجنوبی و فیلیپین، در فینالی نفسگیر با اختلافی ناچیز مقابل حریف سرسختِ چینتایپهای شکست خورد و به نشان ارزشمند نقره دست یافت. بهداد ابتدا نیکولاس آچیلی از ایتالیا را با نتیجه ۸.۸۳ بر ۸.۶۲ شکست داد. سپس با نتیجه ۸.۹۶ بر ۸.۴۵ لوئیس اکستون از بریتانیا را از پیش رو برداشت. در یک هشتم بهداد با نتیجه ۹.۱۸۰ بر ۹.۰۵۰ مقابل حاشوا کیم از استرالیا پیروز شد. نماینده ایران در یک چهارم دست به کار فوقالعادهای زد و جین یونگ لی از کشور میزبان را با نتیجه ۹.۱۲۰ بر ۹.۱۰۰ مغلوب کرد. پسر شایسته ایران در نیمهنهایی ۹.۱۷۰ بر ۹.۱۱۰ آنجل کالدی از فیلیپین را از پیش رو برداشت و فینالیست شد. بهداد در فینال با نتیجه بسیار نزدیک ۹.۲۲۰ بر ۹.۱۹۰ مقابل مین یو شیه از تایپه نتیجه را واگذار کرد و نایب قهرمان شد.
در بخش پومسه استاندارد تیمی (زیر ۵۰ سال)، ترکیب مهدیه عقبایی و مهدی جمالی مسیر موفقی را آغاز کردند. آنها پس از غلبه بر کویت با نتیجه ۹.۱۷ بر ۸.۵۲، برزیل با نتیجه ۸.۹۶ بر ۸.۷۵ و کانادا در مرحله یک چهارم با نتیجه مقتدرانه ۹.۲۰ بر ۸.۸۳ راهی نیمهنهایی شدند. مهدی و مهدیه در مرحله نیمهنهایی در رقابتی بسیار نزدیک مقابل ویتنام متوقف شدند و به کسب مدال برنز جهان بسنده کردند.
در بخش ابداعی نیز، نمایندگان ایران تا گام نهایی پیش رفتند. سنا شایگان در انفرادی زیر ۱۷ سال موفق شد به فینال راه یابد، اما در نهایت با کسب امتیاز ۷.۵۲۰ از دستیابی به سکو بازماند. اما در پومسه ابداعی تیمی بالای ۱۷ سال ورزشکاران ایران موفق به تاریخسازی شدند. تیم حنانه احمدی و یاسین اکبری پس از صعود از مرحله مقدماتی به عنوان تیم سوم، در فینالی نزدیک با کسب امتیاز ۸.۹۲۰ و در رقابتی تنگاتنگ با قدرتهای جهانی نظیر چین، کرهجنوبی و کانادا، در جایگاه سوم مشترگ قرار گرفتند و برای نخستین بار ایران را در بخش ابداعی مسابقات جهانی صاحب مدال کردند.
گفتنی است رقابتهای پومسه قهرمانی جهان طی روزهای ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه به میزبانی شهر چونچئون کرهجنوبی در حال برگزاری است و کاروان ورزشی ایران با ۱۷ ورزشکار در این آوردگاه بزرگ جهانی حضور یافته است.