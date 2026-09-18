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هجدهمین نمایشگاه بینالمللی غلات و آرد در آخرین جمعه تابستان امسال راه اندازی شد.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، در آستانه آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و همزمان با پایان تابستان امسال، هجدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت غلات، آرد و نان با شعار «در کنار یکدیگر برای نان ایران» و با تمرکز بر اشتغالزایی و تابآوری در برابر چالشهای اقتصادی در تهران آغاز شد.
در این نمایشگاه که از ۲۷ تا ۳۰ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران دایر است، بیش از ۱۰۰ شرکت ایرانی و خارجی جدیدترین محصولات و دستاوردهای خود در بخشهای مختلف زنجیره ارزش گندم و آرد را به نمایش میگذارند.
حمایت از کسبوکارهای نوپا و ایجاد فرصتهای آموزشی و انتقال تجربه از جمله مهمترین اهداف و محورهای این رویداد است.