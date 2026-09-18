به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، وزارت امور خارجه مالزی اعلام کرد این انتخاب همزمان با برگزاری هفتادمین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اتریش، از ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر انجام شده است.

هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عضویت ۳۵ کشور، یکی از نهاد‌های اصلی تصمیم‌گیری این سازمان است و بر فعالیت‌های آژانس نظارت می‌کند، توافق‌های نظارتی را تصویب و درباره سیاست‌های مهم مرتبط با همکاری‌های علمی و فناوری هسته‌ای تصمیم‌گیری می‌کند.

مالزی که از سال ۱۹۶۹ به عضویت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمده است، تاکنون در ۱۰ دوره عضو هیئت حکام بوده و آخرین دوره عضویت این کشور به سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بازمی‌گردد.

وزارت امور خارجه مالزی اعلام کرد انتخاب دوباره این کشور، نشان‌دهنده تعهد کوالالامپور به مشارکت فعال در حمایت از مأموریت و نقش هیئت حکام آژانس است.

در این بیانیه آمده است مالزی آماده همکاری با کشور‌های عضو آژانس برای پیشبرد اهداف منع اشاعه و همچنین ترویج استفاده ایمن، امن و صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در راستای منافع مشترک است.