اعزام ۲ نماینده کردستانی به بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن
دو نماینده استان کردستان همراه با ملی پوشان ایران عازم بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، براین اساس، جمیل لطفاله نسبی سرمربی شایسته کردستانی تیم ملی تنیس روی میز کشور همراه با بازیکنان این تیم عازم ناگویای ژاپن شدند تا برای ایران اسلامی کسب افتخار کنند.
همچنین سیدامید شیخ احمدی داور با تجربه رشته ژیمناستیک استان کردستان با دعوت کنفدراسیون ژیمناستیک به نمایندگی از کشورمان جهت قضاوت بازیهای آسیایی همراه با کاروان ژیمناستیککاران ایران عازم کشور ژاپن شد.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن از روز ۳۰ شهریورماه آغاز میشود.