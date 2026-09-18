تاکید مسئولان یزد بر رویکرد پیشگیرانه در مقابله با آسیبهای اعتیاد
در جلسه مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان یزد، بر رویکرد پیشگیرانه و آگاهسازی هدفمند در زمینه آسیبهای ناشی از اعتیاد تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد، در حاشیه جلسه مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان یزد، بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه و آگاهسازی هدفمند در زمینه آسیبهای ناشی از اعتیاد تأکید کرد.
آزاد معلم اظهار داشت: راهبرد اصلی شهرستان در حوزه مقابله با مواد مخدر، تمرکز بر پیشگیری، آگاهیبخشی و مداخله موثر درباره آسیبهای اعتیاد است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری یزد افزود: دستگاههای عضو شورا در خصوص شیوههای مؤثر آگاهسازی و نحوه مداخله هدفمند در این حوزه توجیه شدند و مقرر شد گروههای هدف، متناسب با ویژگیها و نیازهای آنان، شناسایی و تفکیک شوند.
وی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی و دستهبندی گروههای هدف، دورههای آموزشی متناسب با شرایط و نیازهای هر گروه طراحی و برگزار خواهد شد تا اقدامات پیشگیرانه با اثربخشی بیشتری دنبال شود.