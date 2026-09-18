مدیرکل هواشناسی گیلان از استقرار جوی ناپایدار در آسمان استان، بارش باران، وزش باد و رعد و برق به ویژه در مناطق کوهستانی تا اواخر وقت یک شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با استقرار جوی ناپایدار در آسمان گیلان، بارش باران همراه با رعد و برق، وزش باد، مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ به ویژه در مناطق کوهستانی تا اواخر وقت یکشنبه در استان ادامه دارد.

وی از صدور هشدار سطح زرد و تشدید فعالیت سامانه بارشی در گیلان روز شنبه خبر داد و افزود: دریای خزر با ارتفاع موج ۱۰ تا ۶۰ سانتی متر امروز برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا در برخی مناطق نامناسب و فردا با ارتفاع موج ۲۰ تا ۹۰ سانتی متر نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۲ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۱۲ درجه دما گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۹ درصد است.