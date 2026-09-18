به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، سرهنگ دوم میثم جلیله‌وند گفت: ساعت ۴ و بیست دقیقه بامداد امروز، در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد قطار مسافربری با یک عابر پیاده در محدوده شهر شریف‌آباد، بلافاصله مأموران پلیس راه‌آهن به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم، مشخص شد یک پسر ۱۸ ساله با قطار مسافربری برخورد کرده و متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته است.

رئیس پلیس راه‌آهن با اشاره به اینکه کارشناسان، علت بروز حادثه را ورود غیرمجاز عابر به حریم ریلی راه‌آهن اعلام کرده‌اند، از تمام ساکنان اطراف خطوط ریلی خواست از تردد در مسیر راه‌آهن و حریم ریلی خودداری کنند.