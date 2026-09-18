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نیروهای آماده به حرکت در قالب گردانهای «جانفدا»، در کنار تودههای مردمی، روز پنجشنبه دوم مهر در تجمع ۱۵۰ هزار نفری شیراز حضور خواهند یافت تا از اقتدار ملی دفاع کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس گفت: قرار است پنج شنبه دوم مهر ، تجمع ۱۵۰ هزار نفری «جانفدایان» در استان فارس با هدف نمایش اقتدار ملی در سه نقطه «ورزشگاه حافظیه»، «خیابان محلاتی» و «ورودی جاده صدرا» برگزار میشود.
سرهنگ مجید علیپور اعلام کرد : این برنامه با حضور گردانهای رزم بسیج و مشارکت گسترده مردم، شامل برنامههای فرهنگی و حماسی متنوعی خواهد بود.