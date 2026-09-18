به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس گفت: قرار است پنج شنبه دوم مهر ، تجمع ۱۵۰ هزار نفری «جانفدایان» در استان فارس با هدف نمایش اقتدار ملی در سه نقطه «ورزشگاه حافظیه»، «خیابان محلاتی» و «ورودی جاده صدرا» برگزار می‌شود.

سرهنگ مجید علیپور اعلام کرد : این برنامه با حضور گردان‌های رزم بسیج و مشارکت گسترده مردم، شامل برنامه‌های فرهنگی و حماسی متنوعی خواهد بود.