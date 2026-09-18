سارق طلافروشی روز گذشته در بازار بیرجند با عملیات ضربتی پلیس و در کمتر از ۱۰ ساعت دستگیر و اموال مسروقه به طور کامل کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از دستگیری سارق طلافروشی روز گذشته در بازار بیرجند و کشف کامل اموال مسروقه در کمتر از ۱۰ ساعت خبر داد و گفت: روز گذشته در پی وقوع سرقت از یک واحد صنفی طلافروشی در بازار بیرجند، بلافاصله دستورات ویژه انتظامی و قضایی صادر و تیم‌های تخصصی و کارآگاهان پلیس آگاهی استان وارد عمل شدند.

سردار حسن شجاعی نسب افزود: با اقدامات همه‌جانبه، اشراف اطلاعاتی و عملیات دقیق کارآگاهان پلیس آگاهی، هویت متهم در کمتر از ۱۰ ساعت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. همچنین با اقدام به‌موقع مأموران، تمامی اقلام سرقت شده از ناحیه متهم کشف و به مال‌باخته تحویل داده شد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری کسبه برای پیشگیری از وقوع جرم، گفت: مجموعه انتظامی و دستگاه قضایی با تلاش شبانه‌روزی برای تأمین امنیت مردم فعالیت می‌کنند، اما لازم است تمامی صنوف، به‌ویژه طلافروشی‌ها، نسبت به رعایت دقیق ضوابط ابلاغی ایمنی اهتمام ویژه داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان افزود: تجهیز واحد‌ها به سیستم‌های هشداردهنده، سنسور‌های پیشرفته و تقویت استحکامات فیزیکی (سقف، کف و دیوارها) برابر با ضوابط اعلامی الزامی است اما گاهی شاهد غفلت در به‌کارگیری این تجهیزات بازدارنده هستیم که این امر ریسک وقوع جرم را افزایش می‌دهد.

سردار شجاعی نسب با هشدار به صنوف و مجرمان گفت: پلیس و دستگاه قضایی با بررسی دقیق موارد، ترک‌فعل‌های احتمالی در رعایت نکات ایمنی را پیگیری خواهد کرد تا امنیت و احساس امنیت مردم خدشه‌دار نشود و مجرمان و متهمان نیز بدانند که امروز با ظرفیت‌های پیشرفته انتظامی و قضایی، از چشمان تیزبین قانون دور نخواهند بود و در کمترین زمان ممکن به دست قانون سپرده خواهند شد.

وی ضمن قدردانی از تعامل سازنده مرجع قضایی، گفت: پلیس با تمام توان و بهره‌گیری از تجهیزات نوین، امنیت روانی جامعه را خط قرمز خود دانسته و با هرگونه قانون‌شکنی برخورد قاطع خواهد کرد.