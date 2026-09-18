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نشر بینالملل بخشی از ظرفیت کتابفروشی خود در میدان فلسطین را به عرضه نوشتافزار ایرانی اختصاص داده است، در این طرح محصولات ایرانی با ۱۰ درصد تخفیف در اختیار خانوادهها قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جنگ فقط در میدان نبرد اتفاق نمیافتد. وقتی زیرساختهای یک کشور آسیب میبیند، تولید دشوارتر میشود و زندگی روزمره مردم تحت تأثیر قرار میگیرد، حمایت از اقتصاد و تولید داخلی هم میتواند بخشی از ایستادگی یک جامعه باشد.
نشر بینالملل با همین نگاه، بخشی از ظرفیت کتابفروشی خود در میدان فلسطین را به عرضه نوشتافزار ایرانی اختصاص داده است. در این طرح، محصولات ایرانی با ۱۰ درصد تخفیف در اختیار خانوادهها قرار میگیرد؛ تا خرید برای آغاز سال تحصیلی، در کنار تأمین نیاز دانشآموزان، سهم کوچکی هم در حمایت از کارخانهها، تولیدکنندگان و کارگران ایرانی داشته باشد.
این طرح به یاد ۱۶۸ کودک میناب که در نخستین روز جنگ به شهادت رسیدند، اجرا میشود؛ کودکانی که قرار بود مهر ماه امسال، دفتر تازهای باز کنند و یک سال تحصیلی دیگر را آغاز کنند.
شاید در برابر بزرگی اتفاقاتی که یک جنگ با خود میآورد، فروختن چند دفتر و مداد ایرانی کار بزرگی به نظر نرسد. اما همه قرار نیست در یک نقطه از این جبهه بایستند. سهم یک کارخانه، ادامه دادن تولید است؛ سهم یک خانواده میتواند انتخاب کالای ایرانی باشد و سهم یک مجموعه فرهنگی، استفاده از همان امکان محدودی است که در اختیار دارد.
برای نشر بینالملل، این یکی از همان کارهای کوچکی است که از دست یک مجموعه فرهنگی برمیآید؛ اینکه در روزهایی که کشور بیش از همیشه به ماندن، ساختن و ادامه دادن نیاز دارد، کنار تولیدکننده ایرانی بایستد و خانوادهها را هم به این همراهی دعوت کند.
کتابفروشی بینالملل در میدان فلسطین تهران، این روزها میزبان خانوادههایی است که برای تهیه نوشتافزار ایرانی مراجعه میکنند. محصولات این طرح با ۱۰ درصد تخفیف عرضه میشود.
شاید سهم ما از دفاع از سرزمینمان یک کار ساده باشد: چیزی را که در همین سرزمین ساخته شده، انتخاب کنیم.