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رقابت «میدانیار» با هدف سنجش مهارتها، افزایش آمادگی و تقویت کار گروهی برگزار شد؛ رویدادی که علاوه بر بخشهای عملی، ابعاد فرهنگی و رسانهای را نیز در بر میگرفت و تجربه تیمی را به دستاورد اصلی تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میدانیار بهعنوان صحنهای از رقابت طراحی شده که صرفاً به اعلام برنده ختم نمیشود. این رویداد فرصتی است برای محک زدن تواناییهای فردی و گروهی، افزایش آمادگی عملی و تجربه کار تیمی؛ جایی که شرکتکنندگان باید در مراحل مختلف، مهارتهای خود را به نمایش بگذارند.
پیش از آغاز رقابت، گروههای شرکتکننده آخرین هماهنگیها را انجام دادند. در این میدان، سرعت بهتنهایی کافی نیست و هماهنگی میان اعضای تیم نقش تعیینکنندهای دارد.
یکی از بخشهای مهم رقابت، مهارتهای خودامدادی و دگرامدادی بود؛ مهارتهایی که در شرایط اضطراری میتوانند کاربرد عملی داشته باشند. در کنار این بخش، دقت، سرعت عمل، رعایت دستورالعملها و هماهنگی تیمی در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.
رقابت تنها به میدان عملی محدود نماند. بخشهای فرهنگی و رسانهای نیز بخشی از این رویداد بود تا شرکتکنندگان بتوانند تواناییهای خود را در حوزههای دیگر نیز به نمایش بگذارند.
پس از پایان ارزیابی عملکرد تیمها، نتایج اعلام شد. با این حال، آنچه برای شرکتکنندگان اهمیت بیشتری داشت، تجربهای بود که از این رقابت کسب کردند؛ تجربهای از مهارت، مسئولیتپذیری و کار گروهی که فراتر از نتیجه نهایی میدانیار به شمار میرود.