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صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از اعلام نرخ اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی در سال جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه این صندوق آمده ؛ نرخ اجاره بهای خوابگاهی دوره روزانه مجردی؛ یک و ۲ نفره از ۱۹ میلیون ریال شروع میشود تا ۲۳ میلیون ریال، ۳ و ۴ نفره از ۱۵ میلیون شروع و تا ۱۸ میلیون ریال، ۵ و ۶ نفره از ۱۳ میلیون ریال شروع میشود تا ۱۶ میلیون ریال، ۷ و ۸ نفره از ۱۱ میلیون ریال شروع میشود تا ۱۴ میلیون ریال و ۹ نفر به بالا از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال شروع میشود تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال.
نرخ اجاره بهای خوابگاهی در دوره روزانه متاهلی نیز ۹۰ میلیون ریال است.
نرخ اجاره بهای در هر نیمسال به صورت ترمی (۴/۵ ماهه) محاسبه میشود
همچنین نرخ اجاره بهای سایر دانشجویان براساس دستورالعمل اخذ اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی خواهد بود.