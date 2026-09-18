

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه این صندوق آمده ؛ نرخ اجاره بهای خوابگاهی دوره روزانه مجردی؛ یک و ۲ نفره از ۱۹ میلیون ریال شروع می‌شود تا ۲۳ میلیون ریال، ۳ و ۴ نفره از ۱۵ میلیون شروع و تا ۱۸ میلیون ریال، ۵ و ۶ نفره از ۱۳ میلیون ریال شروع می‌شود تا ۱۶ میلیون ریال، ۷ و ۸ نفره از ۱۱ میلیون ریال شروع می‌شود تا ۱۴ میلیون ریال و ۹ نفر به بالا از ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال شروع می‌شود تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال.

نرخ اجاره بهای خوابگاهی در دوره روزانه متاهلی نیز ۹۰ میلیون ریال است.

نرخ اجاره بهای در هر نیمسال به صورت ترمی (۴/۵ ماهه) محاسبه می‌شود

همچنین نرخ اجاره بهای سایر دانشجویان براساس دستورالعمل اخذ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی خواهد بود.



