در جلسه هماهنگی افتتاح مجموعه فرهنگی، هنری، علمی و بین المللی بارگاه شمس تبریزی خوی از هویت بصیری طرح جامع این مکان نیز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی در این جلسه افزایش سرمایه اجتماعی برای ایران اسلامی و ایجاد انس و الفت بین مردم را از جمله اهداف افتتاح مجموعه بارگاه شمس تبریزی خوی دانست و گفت: باید زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر‌تر آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی خوی آماده شود تا این رویداد در سطح بین المللی برگزار شود.

بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز در این جلسه بر اتمام هرچه سریعتر طرح بارگاه شمس تبریزی در خوی تاکید کرد و گفت: شمس تبریزی می‌تواند حوزه گردشگری کشور را متحول کند چرا که جز ده شخصیت برتر ادبی کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به این که روزانه ۱۴۰ نفر کار بر روی بارگاه شمس تبریزی انجام می‌شود افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این طرح تخصیص یافته بود که‌موجب سرعت بخشیدن به مراحل اجرایی آن شد.

مرتضی صفری با بیان این که وزرای ۷ کشور جهان به این مداسم دعوت شده‌اند افزود: مراسم علمی و ادبی شمس تبریزی طبق روال سال‌های گذشته ۷ و ۸ مهر ماه برگزار شده و ۱۵ مهرماه نیز آیین افتتاح طرح آرامگاه شمس تبریزی در خوی برگزار می‌شود.

ناصر حجازی فر مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند اطلاع رسانی برگزاری مراسم افتتاح آرامگاه شمس تبریزی خوی گفت: ۲۲ خبر، مصاحبه و گزارش، ۲ مورد خبر از شبکه خبر تهران، ۱۰ مورد ارتباط زنده تصویری با بخش‌های خبری، ۱۴ مورد ارتباط تلفنی، ۱۸ مورد پخش زنده دو قاب یا تمام صفحه و ۴ مورد گفتگوی ویژه خبری در رابطه با این موضوع تهیه و پخش‌شده است.

مشاور وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری نیز در این جلسه با اشاره به این که آرامگاه شمس تبریزی برپایه یک طرح معماری بسیار فاخری که استاد نادر اردلان در دهه نود طراحی کرده بود درشهرستان خوی احداث می‌شود گفت: در طول یک سال گذشته منابع لازم برای احداث طرح تخصیص داده شد وطرح باسرعت بیشتری به پیش رفت و امروز از ۹۲درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

امین عارف نیا افزود: کار احداث ابنیه آرامگاه شمس تبریزی خوی تا هقته نخست مهرماه به پایان خواهد رسید و بارگاه شمس تبریزی برای افتتاح مهیا می‌شود.

او خاطرنشان کرد: بارگاه شمس تبریزی با حضور شخصیت‌های علمی و فرهنگی برجسته کشور افتتاح شده و این مجموعه به عنوان یک مجموعه فرهنگی، هنری و علمی به روی مردم گشوده می‌شود.

مشاور وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری تصریح کرد: مجموعه بارگاه شمس تبریزی خوی با برخورداری از کتابخانه تخصصی، گالری ها، فضا‌های فرهنگی، مرکز اسناد و سرای پژوهش یک مرکز پویایی برای ارائه خدمات علمی و فرهنگی و هنری خواهد شد.

امین عارف نیا با بیان این که همزمان با افتتاح این مجموعه فرهنگی نمایشگاه‌ها و رویداد‌های فرهنگی و هنری برای اقشار مختلف مردم برپا خواهد شد گفت: امروز نیز از هویت بصری این رویداد علمی و فرهنگی رونمایی شد که یک پوستر شاخصی با الهام گرفتن از شخصیت شمس تبریزی طراحی شده است.

او ادامه داد: در این پوستر از طرح معماری بارگاه شمس تبریزی نیز الهام‌گرفته شده است.