اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی از تثبیت جایگاه حفاظتی گنجینه‌های این استان با ثبت ۵ اثر ارزشمند موزه‌ای در فهرست آثار ملی خبر داد؛ اقدامی که علاوه بر صیانت از میراث تاریخی، گامی رو به جلو برای تقویت هویت فرهنگی و معرفی پتانسیل‌های گردشگری موزه‌های استان به شمار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اعلام این خبرگفت: در جریان نشست تخصصی شورای فنی آثار منقول موزه‌ای در وزارت میراث‌فرهنگی، ۵ اثر شاخص و باارزش از موزه‌های استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و با تایید اصالت و قدمت، به ثبت ملی رسید.

مرتضی صفری، با تشریح جزئیات این آثار، افزود: اقلام ثبت شده شامل «سه‌پایه برنزی» و «شیر برنزی دهن‌باز» متعلق به موزه نقده، «کماجدان مسی» از موزه خوی، «کوزه با خط دور گردن» از موزه نقده و یک تخته «قالی دستباف ابریشمی» از موزه مردم‌شناسی ارومیه هستند که هرکدام بخشی از غنای تمدنی و هنر نیاکان ما را به تصویر می‌کشند.

وی با تأکید بر ضرورت مستندسازی و پاسداشت میراث منقول افزود: ثبت ملی این آثار، فرآیند حفاظت و مرمت علمی آنها را تحت نظارت‌های دقیق‌ترِ وزارتخانه قرار می‌دهد و اعتبار جهانی و ملی مجموعه‌های موزه‌ای استان را ارتقا می‌بخشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی در پایان خاطرنشان کرد: با ثبت این پنج اثر ارزشمند، مجموع آثار منقول آذربایجان‌غربی که در فهرست ملی به ثبت رسیده‌اند، به ۱۰۵ مورد افزایش یافت که این روندِ ثبت، در کنار توسعه زیرساخت‌های موزه‌ای، می‌تواند جذابیت ویژه‌ای برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم کند.