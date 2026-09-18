به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان صومعه‌سرا به خبرنگار صدا و سیما گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و با اجرای کاروان «مهر با نشاط»، بیش از ۷۰۰ میلیون تومان اقلام ورزشی شامل میز تنیس روی میز، توپ‌های فوتبال، والیبال و بسکتبال، وسایل ورزش بدمینتون و دیگر اقلام ورزشی برای آمادگی جسمانی، بین ۱۰۰ مدرسه شهرستان صومعه‌سرا با محوریت مدارس مناطق کم برخوردار توزیع شد.

سیدمحمود رزمگیر با اشاره به تهیه این لوازم ورزشی از سوم وزارت ورزش و جوانان، افزود: دانش آموزان در سال تحصیلی جدید با شادی و نشاط از این لوازم ورزشی بهره‌مند می‌شوند تا بتوانند در رقابت‌های ورزشی بین مدارس شرکت کنند.