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با انجام مراسم قرعه کشی مسابقات تنیس روی میز بازیهای آسیایی، حریفان نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی رقابتهای انفرادی مردان تنیس روی میز بازیهای آسیایی برگزار شد و نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی کشورمان در نخستین مرحله به مصاف موسی احمد از مالدیو خواهد رفت. عالمیان در مرحله بعدبا برنده پینگ پنگ بازانی از لائوس و سنگاپور دیدار خواهد کرد.
بنیامین فرجی دیگر ملی پوش تنیس روی میز ایران در مسابقات انفرادی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در گام نخست با کولاپوواوادو از سریلانکا دیدار خواهد کرد و در صورت برد در مرحله بعد با برنده هند و مالزی مسابقه خواهد داد.
مسابقات انفرادی بازیهای آسیایی پس از اتمام رقابتهای تیمی برگزار خواهد شد.
نمایندگان کشورمان در روز سه شنبه ۳۱ شهریور ساعت ۱۱ به وقت محلی مصاف حریفان خود خواهند رفت.
هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان در بازیهای آسیایی برعهده جمیل لطف الله نسبی میباشد.
علیرضا خلیلی نیا وظیفه سرپرستی کاروان تنیس روی میز ایران در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را برعهده دارد.