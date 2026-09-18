سریال تلویزیونی «آسباد» با محوریت موضوعات اجتماعی و میراث فرهنگی، یک‌شنبه‌ها، سه‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه که قصه‌ای از دل سیستان و بلوچستان را روایت می‌کند، به چالش‌های اهالی روستا و راز‌هایی می‌پردازد که آرام‌آرام نمایان می‌شوند.

در این داستان، بهروز و امید در تلاش‌اند تا پیش از آن‌که زمان را از دست بدهند، نقشه‌های خود را به سرانجام برسانند، در حالی که اهالی روستا نیز درگیر طرح‌ها و برنامه‌های تازه‌ای هستند.

«آسباد» به کارگردانی محمدرضا معینی، تهیه‌کنندگی مشترک سید مهدی هاشمی و محمدحسین غفرانی و نویسندگی فرهاد نقدعلی تولید شده است و در روز‌های یک‌شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه هر هفته، ساعت ۲۲:۱۵ به روی آنتن شبکه یک می‌رود.