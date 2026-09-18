

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، عطااللّه هاشمی در گفتگو با خبرنگار رسانه ملی با اشاره به استمرار تاخیر در پرداخت بهای گندم های فروخته شده به دولت، اظهار داشت: تاکنون ۲۱۸ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده و ۴۸ درصد باقی مانده مطالبات را دولت به کشاورزان بدهکار است.

چهارشنبه گذشته، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از آغاز واریز تدریجی بخشی از مطالبات گندمکاران خبر داده و گفته بود: پرداخت حدود ۵۵ همت دیگر از مطالبات گندم‌کاران در روزهای آینده به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.

به گفته نوروزی، با این پرداخت، مجموع پرداختی به گندم‌کاران کشور به ۲۷۵ همت می‌رسد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در باره پرداخت مابقی مطالبات گفت: امیدواریم بهای کامل گندم های تحویل داده شده به سیلوهای دولتی تا پایان سال زراعی به حساب کشاورزان واریز شود.

هاشمی با بیان اینکه تاکنون ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری شده، تصریح کرد: برآورد‌ها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به کمتر از ۹ میلیون تن برسد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران از آغاز کشت پائیزه گندم در سردسیر خبر داد و افزود: کشاورزان کشت گندم را از هفته پیش در استان‌های شمال غرب آغاز کردند، اما بالا بودن قیمت نهاده‌ها، به ویژه کود‌های فسفات و پتاس بسیار بالاست و از طرفی نقدینگی کشاورزان کم است و این نگرانی وجود دارد که کشت با کمترین میزان مصرف کود صورت بگیرد که در نهایت میزان تولید سال آینده را کاهش می‌دهد.