با شناسایی بیش از ۸۰۷ هزار تن کانسنگ طلا در معدن چیچکلو تکاب، نهاد‌های متولی آذربایجان‌غربی از عزم جدی برای رفع موانع اداری و تسریع در احداث واحد فرآوری و تولید شمش در این منطقه خبر دادند؛ طرحی که می‌تواند نقطه عطفی در جهش زیرساخت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی این شهرستان مرزی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، در نشست با مدیران هلدینگ امداد معدن، بر اولویت‌بندی رفع چالش‌های توسعه‌ای معدن طلای چیچکلو تأکید کرد و گفت: تسهیل فرآیند‌های قانونی برای صدور جواز تأسیس واحد فرآوری و تولید شمش در تکاب، در دستور کار ویژه این اداره‌کل قرار گرفته است.

سخاوت خیرخواه، با اشاره به نتایج اکتشافات اخیر افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده در زون‌های A، B و C، حدود ۸۰۷ هزار تن کانسنگ با عیار یک گرم طلا شناسایی شده است که با تداوم عملیات اکتشافی، پیش‌بینی می‌شود ذخایر بسیار بیشتری در این محدوده وجود داشته باشد. این ظرفیت، پتانسیلی بی‌نظیر برای رونق اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.

مدیرکل صمت آذربایجان‌غربی، طرح ایجاد واحد فرآوری در این معدن را پروژه‌ای حیاتی برای توسعه متوازن شهرستان تکاب خواند و تصریح کرد: بهره‌برداری از این معدن با مشارکت بانک صادرات ایران و هلدینگ امداد انجام خواهد شد. با توجه به موقعیت جغرافیایی این معدن در مرز مشترک دو استان آذربایجان‌غربی و کردستان، هماهنگی‌های لازم برای مدیریت بهینه پروژه و تسهیل در فرآیند‌های لجستیکی و قانونی در حال پیگیری است.

خیرخواه در پایان با اشاره به طرح این موضوع در نخستین نشست شورای معادن استان، خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث کارخانه فرآوری در محدوده معدنی تکاب اجتناب‌ناپذیر است و هدف نهایی ما، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های معدنی استان برای ایجاد اشتغال پایدار و شکوفایی اقتصادی منطقه است.