آمادهباش دستگاههای اجرایی برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده النینو
با توجه به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر احتمال اثرگذاری پدیده جوی النینو در ماههای پیشرو، دستورالعملهای مدیریت بحران به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شد تا با اتخاذ تدابیر لازم، خسارات احتمالی ناشی از تغییرات جوی به حداقل برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
به نقل از روابط عمومی مدیریت بحران، با افزایش احتمال وقوع پدیده النینو و احتمال تغییرات اقلیمی ناشی از آن در ماههای آینده، این نهاد با ابلاغ دستورالعملهای ویژه به تمامی دستگاههای اجرایی استان، بر لزوم حفظ آمادگی کامل برای مدیریت شرایط جوی تأکید کرد.
این اقدام در راستای پیشبینی تمهیدات لازم برای مقابله با حوادث احتمالی، کاهش آسیبهای ناشی از تغییرات ناگهانی آبوهوایی و تسهیل در خدمترسانی به شهروندان صورت گرفته است. بر اساس این دستورالعمل، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند ضمن ارزیابی نقاط آسیبپذیر و تجهیز منابع و امکانات مورد نیاز، تمهیدات لازم برای پیشگیری و مقابله با بحرانهای احتمالی ناشی از این پدیده را فراهم آورند تا ضمن حفظ پایداری خدمات، از بروز خسارتهای احتمالی به زیرساختها و بخشهای مختلف جلوگیری شود.