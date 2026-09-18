آیت‌الله اعرافی بر تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون موجب آرامش مردم و تثبیت مالکیت‌ها خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس حوزه‌های علمیه کشور در دیدار حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به سفر‌های استانی و حضور‌های میدانی رئیس سازمان ثبت، این اقدامات را در حل مشکلات ثبتی مؤثر دانست.

آیت الله اعرافی در این دیدار که در شهرستان میبد یزد صورت گرفت با اشاره به مسائل و پرونده‌های قدیمی ثبتی در استان یزد اظهار کرد: سفر‌های متعدد رئیس سازمان ثبت به استان، به حل بسیاری از معضلات ثبتی، از جمله مشکلات چند دهه‌ای برخی شهرک‌های مسکونی شهرستان میبد، کمک کرده است.

عضو شورای نگهبان ضمن تشکر از اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر تسریع در اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: اجرای سریع‌تر قانون الزام، زمینه آرامش مردم و تثبیت مالکیت‌ها را فراهم می‌کند و باید با جدیت دنبال شود.

آیت‌الله اعرافی همچنین بر توسعه همکاری میان حوزه‌های علمیه و سازمان ثبت در زمینه‌های مطالعاتی، پژوهشی، آموزشی و مهارتی تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری در این حوزه‌ها وجود دارد و لازم است این همکاری‌ها به‌صورت مشخص و عملیاتی دنبال شود.

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور بر برگزاری نشست‌های مشترک میان سازمان ثبت و مراکز حوزوی برای تبیین قانون الزام نیز تأکید کرد و با توجه به ظرفیت ارتباطاتی طلاب با عامه مردم، خواستار فراهم شدن زمینه آموزش کاربردی این قانون برای طلاب به منظور ایجاد شرایط تبیین قانون در مساجد و منابر شد.

در ادامه، حسن بابایی گزارشی از آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه کرد و برخی نوآوری‌ها و ظرفیت‌های جدید این قانون را تشریح کرد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت تبیین قانون برای مردم، خواستار همکاری بیشتر با حوزه‌های علمیه شد و گفت: می‌توان با طراحی سرفصل‌های آموزشی مرتبط با قانون الزام برای طلاب، زمینه آشنایی آنان با ابعاد حقوقی و اجرایی این قانون را فراهم کرد.

بابایی افزود: طلاب با توجه به حضور در مساجد و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف مردم، ظرفیت مناسبی برای تبیین قانون الزام و افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت ثبت رسمی معاملات دارند و سازمان ثبت آمادگی دارد در این زمینه همکاری‌های لازم را با حوزه‌های علمیه انجام دهد.

وی همچنین بر اهمیت آموزش‌های کاربردی و مهارتی در این زمینه تأکید کرد و توسعه اسناد الکترونیکی و توجه به تحولات فناوری در نظام ثبتی را از موضوعات قابل پیگیری در همکاری میان حوزه و سازمان ثبت دانست.

در این دیدار، مسائل و موضوعات مرتبط با ثبت اسناد و املاک، آخرین وضعیت اجرای قانون الزام و زمینه‌های همکاری مشترک میان سازمان ثبت و حوزه‌های علمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این دیدار، اسناد مالکیت تعدادی از شهروندان که پس از بررسی و رفع موانع ثبتی، پرونده‌های آنان به نتیجه رسیده بود، به صاحبان آنها تحویل شد.