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رئیس جمهور کره جنوبی تاکید کرد کشورش نیروها یا داراییهای نظامی را به گونهای مستقر نخواهد کرد که آن را به عنوان یکی از طرفین درگیری جاری بین ایران و آمریکا قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ لی جائه میونگ رئیس جمهور کره جنوبی در یک نشست خبری گفت: «هیچ استقراری که شامل مداخله یا مشارکت در این جنگ باشد، وجود نخواهد داشت. من این را شفاف بیان میکنم.»
به نوشته روزنامه The Korean Time، وی ادامه داد: «ما داراییهای نظامی یا نیروهای خود را مستقر نخواهیم کرد. ما به اصول خود تاکنون پایبند بودهایم و این اصول تغییری نخواهند داشت.»
رئیس جمهور کره جنوبی همچنین این مساله را مطرح کرد که این کشور فعالیتهای حداقلی را برای حفاظت از کشتیهای تجاری خود، مسیرهای انتقال نفت خام و زندگی و امنیت شهروندانش مانند هر کشور دیگری انجام میدهد.
وی با بیان اینکه دولت در حال بررسی تقویت فعالیت واحد «چئونگهائه» است که اکنون نیز در آبهای تنگه هرمز مستقر است، تاکید کرد که سئول نیروی نظامی و ضربتی به منطقه نمیفرستد یا اعضای نیروهای کرهای تحت فرماندهی خارجی در منطقه مستقر نمیکند.
رئیس جمهور کره جنوبی همچنین افزود: «یکبار دیگر شفاف و واضح میگویم هیچ نیرویی از سوی ما برای جنگ علیه ایران مستقر نخواهد شد.»
او بر تعهد سئول به سیاست عدم دخالت در این درگیری تأکید کرد.
اجلاس ترامپ و کیم در ماههای آینده محتمل است
رئیس جمهور کره جنوبی همچنین گفت که اجلاس بین رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در ماههای آینده «نمیتوان رد کرد»، اما اذعان کرد که احتمال برگزاری آن همچنان نامشخص است.
او روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویزیونی توضیح داد که دونالد ترامپ خواهان گفتوگو با کره شمالی است و سئول همچنان برای تسهیل از سرگیری ارتباط بین واشنگتن و پیونگ یانگ تلاش میکند و از همه طرفهای درگیر خواست تا حداکثر تلاش خود را برای تبدیل این احتمال به واقعیت به کار گیرند.
رئیس جمهور کره جنوبی افزود که از سرگیری گفتوگوی آمریکا و کره شمالی در حال حاضر آسانتر از شروع مجدد مذاکرات مستقیم بین دو کره به نظر میرسد و میتواند بعداً به ایجاد شرایط برای بازگشت به ارتباط بین سئول و پیونگ یانگ کمک کند.
اظهارات او ساعاتی پس از آن مطرح شد که کیم یو جونگ از رزمایشهای به رهبری آمریکا در منطقه انتقاد کرد و گفت که آنها تنشهای امنیتی را افزایش میدهند.