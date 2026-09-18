به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم به مناسبت بزرگداشت زبان و ادبیات فارسی و با هدف تجدید میثاق با بزرگان شعر خراسان برگزار شد.

در پایان نیز شُعرا با حضور در آرامگاه فردوسی در نشست تخصصی انجمن ادبی کمال به شعرخوانی و نقد و بررسی اشعار یکدیگر پرداختند.

روز ۲۷ شهریور ماه، سالروز درگذشت استاد شهریار شاعر معاصر ایران، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ملی شعر و ادب فارسی نامیده شده است.