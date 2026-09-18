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رییس پلیس راه خوزستان از توقف یک کامیونت با ۵۹ میلیون تومان خلافی در محور خرمشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ سعید حسنوند رییس پلیس راه خوزستان گفت: در راستای اجرای قانون و برخورد با تخلفات حادثهساز، مأموران پلیس راه خرمشهر، اقدام به توقیف یکدستگاه کامیونت با خلافی سنگین کردند.
او افزود: این کامیونت در پلیس راه خرمشهر توسط تیم واحد گشتی با مبلغ خلافی ۵۹ میلیون تومان متوقف و پس از اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.
رییس پلیس راه خوزستان همچنین از توقیف یک دستگاه خودروی سواری پژو۴۰۵ دارای خلافی بالا در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: تیمهای گشتی پلیس راه بهبهان گچساران حین کنترل تخلفات، این خودرو را به دلیل ارتکاب تخلفات حادثهساز متوقف کردند که پس از استعلام مشخص شد مبلغ ۵۳۰میلیون ریال خلافی پرداختنشده دارد که خودروی موصوف به نزدیکترین پارکینگ دلالت داده شد.
رییس پلیس راه استان خوزستان ادامه داد: تمامی خودروهایی که دارای خلافی بالای ۵۰ میلیون ریال بوده و دستور توقیف آنها در سامانه اجراییات ثبت شده باشد، بلافاصله متوقف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.
سرهنگ حسنوند افزود: تردد وسایل نقلیه با خلافی بالا، تهدیدی جدی برای ایمنی معابر است و پلیس در راستای تأمین امنیت جانی شهروندان، این خودروها را بدون هیچگونه اغماض متوقف خواهد کرد.