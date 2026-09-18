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دیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت:در حوزه زیرساختهای حملونقل، دو تقاطع غیرهمسطح در محورهای «سلماس-خوی» و «سلماس-تسوج» با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان توسط این ادارهکل در حال تکمیل است که در اسرع وقت به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جلسه توسعه اقتصادی شهرستان سلماس به ریاست استاندار آذربایجان غربی و با حضور نماینده مردم شریف سلماس در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل راه و شهرسازی استان و جمعی از مقامات استانی و محلی برگزار شد تا آخرین وضعیت پروژههای زیرساختی و توسعهای این شهرستان مورد بررسی قرار گیرد.
پیمان آرامون، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی، در تشریح اقدامات این ادارهکل در راستای تقویت زیرساختهای اقتصادی سلماس اظهار داشت: در حوزه زیرساختهای حملونقل، دو تقاطع غیرهمسطح در محورهای «سلماس-خوی» و «سلماس-تسوج» با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان توسط این ادارهکل در حال تکمیل است که در اسرع وقت به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در ادامه با اشاره به تعامل مثبت با مدیریت شهری گفت: ادارهکل راه و شهرسازی در راستای پشتیبانی از شهرداری سلماس، ۱۳۰۰ تن قیر رایگان به ارزش ۹۵ میلیارد تومان به این مجموعه تحویل داده و در حوزه بازآفرینی شهری نیز مبلغ ۲ میلیارد تومان کمک مالی اختصاص یافته است؛ همچنین در این جلسه تأکید شد که طرح تفصیلی شهر سلماس در آخرین جلسه کمیسیون ماده پنج به تصویب نهایی رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص پیشرفت پروژههای عمرانی افزود: پروژه احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سلماس نیز که توسط سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی وزارت راه و شهرسازی در حال ساخت است، با پیشرفتی بالای ۵۵ درصد روند ساخت را طی میکند.
وی در بخش پایانی گزارش خود پیرامون اقدامات حوزه اقدامات حمایتی تامین مسکن اظهار داشت: در راستای نهضت ملی مسکن، قرارداد واگذاری زمین برای ۲۴۳ خانوار صادر شده و زمین برای احداث ۵۴ واحد نیز جهت اسکان محرومین به بنیاد مسکن واگذار شده است؛ علاوه بر این، ۳۰۰ هکتار زمین از سوی ادارهکل منابع طبیعی جهت احداث شهرک مسکونی جدید شناسایی شده که مراحل مطالعاتی، اداری و انتقال اسناد آن با جدیت در حال پیگیری است.