ضبط اجرای ۵۵۳ متسابق در مرحله مقدماتی چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، امروز به پایان می‌رسد و هفته اول مهرماه، فیلم‌های ضبط شده مورد ارزیابی هیئت داوری قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ضبط مرحله مقدماتی کشوری چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، طی روز‌های پنج‌شنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ شهریورماه در ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان‌ها انجام می‌شود.

در این مرحله از مسابقات سراسری قرآن اجرای ۵۵۳ متسابق در دو گروه بانوان و آقایان ضبط می‌شود.

این متسابقان در رشته‌های آوایی انفرادی شامل قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، دعاخوانی و اذان (ویژه آقایان) در رده سنی بالای ۱۸ سال و قرائت تحقیق، حفظ کل و حفظ ۲۰ جز ء در رده سنی زیر ۱۸ به رقابت می‌پردازند.

علاوه بر رشته‌های فوق، ۴۵ گروه مدیحه‌سرایی و همخوانی قرآن کریم در بخش آقایان و ۲۴ گروه در بخش بانوان نیز حضور دارند. ضبط اجرای این مرحله از مسابقات امروز، جمعه ۲۷ شهریورماه به اتمام می‌رسد.

پس از این مرحله، هفته اول مهرماه، فیلم‌های ضبط شده در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه مورد ارزیابی هیئت داوری قرار خواهد گرفت و پس از آن راه‌یافتگان به مرحله نهایی این دوره از مسابقات که اواخر آبان و اوایل آذر به میزبانی زاهدان برگزار خواهد شد، مشخص می‌شوند.