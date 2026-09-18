مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای مجموعه اقدامات زیرساختی و پشتیبانی با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان برای تسریع در آماده‌سازی و بازگشایی پایانه مرزی کوزه‌رش سلماس به‌عنوان چهارمین پایانه مرزی استان با کشور ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری در نشست شورای توسعه استان با محوریت شهرستان سلماس که به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور معاونان استاندار، نماینده مردم شهرستان سلماس و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های پایانه مرزی کوزه‌رش با هدف فراهم‌سازی زمینه بازگشایی و آغاز فعالیت این مرز در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم در بخش‌های مختلف در حال انجام است.

وی افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای تأمین زیرساخت‌های اولیه این پایانه مرزی، ۱۱ دستگاه کانکس موقت را به همراه سکو و فونداسیون مورد نیاز جانمایی و آماده کرده و بخش عمده اقدامات مربوط به تأمین برق نیز انجام شده است.

شکری با بیان اینکه تکمیل سایر زیرساخت‌های مورد نیاز نیز در حال پیگیری است، گفت: تأمین فیبر نوری، گاز و آب مورد نیاز مجموعه مرزی در برنامه دستگاه‌های مسئول قرار دارد و هماهنگی‌های لازم برای تکمیل این بخش‌ها در دست انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی به وضعیت محور دسترسی این پایانه مرزی نیز اشاره کرد و افزود: پیمانکار اجرای عملیات روکش آسفالت مسیر منتهی به پایانه مرزی کوزه‌رش تعیین شده و عملیات اجرایی آن در چارچوب برنامه پیش‌بینی‌شده انجام خواهد شد.

وی مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اقدامات مرتبط با آماده‌سازی زیرساخت‌ها و مسیر دسترسی این پایانه مرزی را بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پایانه مرزی کوزه‌رش با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان سلماس، پس از راه‌اندازی می‌تواند به‌عنوان چهارمین مرز آذربایجان‌غربی با ترکیه نقش مؤثری در توسعه مبادلات مرزی و ظرفیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه ایفا کند.

شکری همچنین با اشاره به برنامه بلندمدت توسعه این پایانه مرزی اظهار کرد: طرح جامع پایانه مرزی کوزه‌رش سال گذشته در شورای ساماندهی مرز‌های استان و با پیگیری استاندار آذربایجان‌غربی به تصویب رسیده است و با آغاز اقدامات اجرایی از سوی طرف مقابل، عملیات مربوط به اجرای طرح جامع در سمت ایران نیز وارد مرحله اجرایی خواهد شد.