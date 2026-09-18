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مجموعه تلویزیونی «مرد سه هزار چهره» با محوریت سوءتفاهم و جابهجایی هویت، جمعهها ساعت ۲۰:۱۵ از شبکه سه سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مجموعه کمدی، مسعود شصتچی در حالی میان اعضای یک گروه خلافکار گرفتار شده که همه او را رئیس میدانند؛ و او باید بدون لو رفتن هویتش، از نقشه سرقتی عبور کند که هر لحظه جدیتر میشود و دردسرهای تازهای را برایش رقم میزند.
سریال «مرد سه هزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری، تهیهکنندگی جواد فرحانی و نویسندگی امین انتظاری، احمدرضا کاظمی و محمدامین فرشادمهر تولید شده و هر هفته جمعهها ساعت ۲۰:۱۵ روی آنتن شبکه سه میرود.