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آمریکا اعلام کرد که رسماً عضویت و مشارکت خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پایان داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه آمریکا، شورای حقوق بشر سازمان ملل را به ترویج آنچه «ادبیات ضدآمریکایی» خوانده و همچنین رویکردی مماشاتگرایانه در برابر حکومتهایی که به نقض حقوق بشر متهم هستند، متهم کرده است.
این تصمیم یک روز پس از انتشار گزارش هیأت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام شد؛ گزارشی که در آن آمده است «دلایل معقولی» برای این باور وجود دارد که نیروهای آمریکایی مسئول ۲ حمله در ایران بودهاند.
بر اساس این گزارش، یکی از حملات به مدرسه شجره طیبه در میناب و حمله دیگر به یک مجموعه ورزشی در لامرد مربوط بوده است. هیأت حقیقتیاب سازمان ملل این حملات را بررسی کرده و درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در آنها نتیجهگیری کرده است.
در همین حال، گزارش این هیأت همچنین شامل یافتههایی درباره نقض حقوق بشر در ایران در جریان اعتراضات بوده است و این هیأت، اقدامات مقامهای ایرانی را نیز مورد بررسی قرار داده است.
کاخ سفید نیز در واکنش به گزارش هیأت حقیقتیاب سازمان ملل، آن را رد کرده و شورای حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده است.