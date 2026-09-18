کمک‌های مردمی و خیرین استان فارس برای حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار در قالب پویش «جشن عاطفه‌ها»، در آستانه بازگشایی مدارس از مرز ۶۰ میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه بازگشایی مدارس، میزان کمک‌های مردمی و خیرین استان فارس برای حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار در قالب پویش «جشن عاطفه‌ها»، از مرز ۶۰ میلیارد تومان عبور کرد.

مرتضی موصلی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس گفت: از ۱۵ مرداد تاکنون، این مبلغ برای تأمین نیاز‌های آموزشی جمع‌آوری شده است.

وی افزود : با مشارکت خیرین، ۵۰ هزار بسته آموزشی تهیه شده است که در روز‌های آینده در سراسر استان توزیع می‌شود تا همه دانش‌آموزان تحت حمایت، پیش از آغاز مهر ماه، نوشت‌افزار خود را دریافت کنند.

موصلی با اشاره به هدف‌گذاری برای تحقق عدالت آموزشی، تأکید کرد : هماهنگی نزدیکی میان کمیته امداد و آموزش و پرورش برای شناسایی دقیق نیاز‌های دانش‌آموزان برقرار شده است تا شرایط برای تداوم تحصیل فرزندان استان فراهم شود.