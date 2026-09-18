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۱۱ هتل چهار و پنج ستاره در مازندران ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از بررسی موانع پیش روی ۱۱ طرح هتل چهار و پنج ستاره در استان خبر داد و گفت: رفع مشکلات بانکی و زیرساختی این طرحها در دستور کار است.
عبدالرضا دادبود افزود: تعدادی از این طرحها با وجود دریافت موافقت اصولی و مجوزهای قانونی، در تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی با چالش مواجهاند و برخی طرحها نیز در حوزههایی مانند محیطزیست، تأمین آب، برق و دیگر خدمات زیربنایی با موانعی روبهرو هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در روند اجرای طرحهای گردشگری را ضروری دانست و گفت: مشکلات طرحها باید شناسایی و برای رفع آنها برنامه زمانبندی تعیین شود.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ارزشمند مازندران تصریح کرد: توسعه گردشگری باید در چارچوب سیاستهای حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی دنبال شود و نباید اجرای طرحهای گردشگری به از بین رفتن ظرفیتهای ارزشمند استان منجر شود.
وی افزود: هدف این است که سرمایهگذاران بتوانند طرحهای خود را در چارچوب قوانین و ضوابط موجود به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسانند و ظرفیتهای گردشگری مازندران به ارزش اقتصادی پایدار تبدیل شود.