معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: دختران والیبالیست رده سنی زیر ۱۹ سال کیش، جواز حضور در مسابقات دسته اول کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: تیم والیبال دختران زیر ۱۹ سال منطقه آزاد کیش با کسب پیروزی برابر تیم منطقه آزاد قشم و موفقیت در رقابت‌های قهرمانی کشور، برای نخستین‌بار جواز حضور در جمع تیم‌های برتر والیبال دختران ایران و مسابقات دسته اول کشور را به دست آورد.

مسابقات والیبال قهرمانی کشور منطقه جنوب در رده سنی زیر ۱۹ سال دختران به میزبانی کیش برگزار شد و تیم منتخب دختران کیش در نخستین دیدار خود با ارائه نمایشی هماهنگ و قدرتمند، موفق شد تیم منطقه آزاد قشم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

دختران والیبالیست کیش در این دیدار با عملکردی مطلوب در بخش‌های مختلف بازی، برتری خود را به حریف تحمیل کردند و با ثبت این پیروزی، گام مهمی برای حضور در مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی کشور برداشتند.

بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون والیبال، مسابقات رده سنی زیر ۱۹ سال کشور از سال آینده در سه سطح دسته اول، دسته دوم و دسته سوم برگزار خواهد شد و تیم منطقه آزاد کیش با عملکرد خود موفق شده است سهمیه حضور در دسته اول کشور را کسب کند.

مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور زیر ۱۹ سال دختران نیز با حضور ۱۲ تیم صعودکننده برگزار می‌شود و تیم‌های تهران، توابع تهران، اصفهان، مرکزی، اردبیل، آذربایجان غربی، منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد قشم، گلستان و مازندران به همراه دو تیم دیگر در این مرحله به رقابت خواهند پرداخت.

مرحله نهایی این رقابت‌ها به میزبانی استان تهران و در شهرستان رودهن برگزار و تیم‌ها روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور وارد محل مسابقات خواهند شد و رقابت‌ها از چهارشنبه اول مهر آغاز و به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.