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رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از هزار و ۶۰۰ خدمت دندانپزشکی در شهر صادق آباد به همت گروه جهادی مشکات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ابراهیمی گفت: در چهل و ششمین اردوی گروه جهادی توسط دانشگاه علوم پزشکی با همکاری گروه جهادی مشکات، فرمانداری شهرستان گالیکش، سازمانهای بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد علوی به وسیله ۳۰ یونیت دندانپزشکی و ۸۰ نیروی متخصص در زمینههای ترمیم، کشیدن دندان و یک مورد ایمپلنت به شهروندان این شهر و روستاهای همجوار ارائه خدمات درمانی میشود.
او ادامه داد: این گروه جهادی امروز جمعه نیز در شهر صادق آباد از بخش لوه گالیکش خدمت رسانی میکنند.
جهادگران سلامت با سفر به نقاط محروم استان، داوطلبانه خدمات رایگان ارائه میکنند که این مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.