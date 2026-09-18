استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از روند توسعه واحد فرآوری و خشک‌کن میوه شهرستان سلماس که محصولات خود را به بازار‌های ۱۰ کشور صادر می‌کند، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از روند توسعه واحد فرآوری و خشک‌کن میوه شهرستان سلماس که محصولات خود را به بازار‌های ۱۰ کشور صادر می‌کند، بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید، بر ضرورت توسعه چنین واحد‌هایی در مناطق روستایی و شهرستان‌های برخوردار از ظرفیت‌های باغی تأکید کرده و گفت: فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، زمینه ایجاد واحد‌های کوچک خانگی و روستایی و اشتغال پایدار را فراهم کند.

رضا رحمانی همچنین با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق میوه‌خیز، باغات و تولید گیاهان دارویی برای توسعه صنایع فرآوری، افزود: این مسیر می‌تواند محصولات خام را به کالا‌های با ارزش افزوده تبدیل کرده و راه آنها را به بازار‌های داخلی و صادراتی هموار کند.

این واحد تولیدی با توسعه فعالیت خود، زمینه اشتغال مستقیم ۱۵ نفر را فراهم کرده و با تولید چیپس میوه، بخشی از محصولات باغی منطقه را از مسیر فرآوری به محصولی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کند که می‌تواند حلقه‌ای مؤثر میان باغ، تولید و بازار‌های صادراتی باشد.