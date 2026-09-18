فرمانده سپاه لاهیجان از اعزام ۷۰ شهروند لاهیجانی به مناطق عملیاتی غرب کشور به مدت ۵ روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه لاهیجان گفت: کاروان راهیان نور با حضور ۷۰ نفر از اقشار مختلف مردم این شهرستان با ۲ دستگاه اتوبوس، به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در غرب کشور اعزام شدند.

سرهنگ محمد مهرزاد افزود: این افراد در مدت ۵ روز، از یادمان‌های مرصاد، سرپل ذهاب، بازی دراز و قصرشیرین بازدید خواهند کرد.

وی هدف از این سفر معنوی را ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه و تداوم راه امامین انقلاب اسلامی و شهدای وطن عنوان کرد.