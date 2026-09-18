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رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی گفت: برای حفظ و احیاء مراتع کشور ضرورت دارد که استانداران و مسئولان استانی اختیارات و توجه بیشتری داشته باشند.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمد جلالی، رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از اختصاص اعتبارات کمتر به مراتع در مقایسه با سایر فعالیتهای منابع طبیعی در استانها، خواستار تقویت اعتبارات ملی برای اصلاح و بازسازی مراتع شد و گفت: اعداد و ارقام اختصاصیافته باید در حدی باشد که امکان اجرای اقدامات کلان برای مدیریت مراتع کشور فراهم شود.
جلالی تصریح کرد: دولت و سازمان منابع طبیعی کشور اذعان دارند که در برنامه هفتم، خوشبختانه برای نخستین بار اصلاح یا بازسازی مراتع به شکل مناسبی مورد توجه قرار گرفته است، اما شرط آن این است که دولت نیز اعتبارات مناسب و بیشتری را در اختیار سازمان منابع طبیعی کشور قرار دهد.
رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: یکی از روشها این است که در کمیته و شورای برنامهریزی و توسعه استانها، اعضای شورا و استانداران توجه بیشتری به موضوع مراتع داشته باشند و اهمیت مراتع را بیشتر مورد توجه قرار دهند و اعتبارات مناسبتری را برای اصلاح مراتع اختصاص دهند.
وی تصریح کرد: متأسفانه در مقایسه با سایر فعالیتها، در استانها معمولاً اعتبارات کمتری به مراتع اختصاص داده میشود و به همین دلیل ما بسیار علاقهمند هستیم اصلاح، بازسازی و بهرهبرداری از مراتع از اعتبارات ملی برخوردار باشد.
جلالی تأکید کرد: اعداد و ارقام اعتبارات نیز باید در حد و اندازهای باشد که بتوان اقدامات کلانی را برای مدیریت مراتع کشور انجام داد.
وی با بیان اینکه موضوع مراتع تنها یکی از محورهای فعالیت سازمان منابع طبیعی است، گفت: فعالیتهای منابع طبیعی گسترده است و ما علاقه داریم قسمت به قسمت که جلسه برگزار میکنیم، اهمیت، راهکارها، مزیتهای نسبی و معضلات و مشکلات هر بخش را بررسی کنیم.