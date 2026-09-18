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رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی ادارهکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از اسکان بیش از هفت هزار نفر در مدارس و خانههای معلم کرمانشاه در تابستان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شاپور کرمی با بیان اینکه امسال هفت پایگاه برای اسکان مسافران تابستانی در استان کرمانشاه در نظر گرفته شد گفت: در مجموع ۲۳ آموزشگاه با ۱۵۹ کلاس درس برای اسکان مسافران تجهیز و آمادهسازی شده بود.
وی افزود: فرآیند اسکان مسافران تابستانی در مدارس از ۲۸ خرداد آغاز شد و تا ۱۵ شهریور ادامه داشت.
رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی ادارهکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه همچنین با اشاره به فعالیت خانههای معلم در استان، گفت: سه خانه معلم نیز در استان فعال هستند که یک واحد در بلوار شهید بهشتی و دو واحد در محدوده طاقبستان و سرکوچه ثبت قرار دارند.