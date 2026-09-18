کارشناس هواشناسی گفت: طی امروز و فردا (۲۷ و ۲۸ شهریور ۱۴۰۵) شاهد جوی نسبتا آرام در استان قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: طی امروز و فردا شاهد جوی نسبتا آرام در استان خواهیم بود.

مرتضی صبوری افزود: امروز آسمان صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی خواهد بود.

وی گفت: فردا نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۹ درجه و فردا ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.