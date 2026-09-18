کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با توجه به وزش باد‌های غربی، بعدازظهر احتمال وقوع گردوغبار در مناطق ساحلی و دریایی دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز تا ظهر وضعیت جوی ودریایی نسبتا آرام و پایداری پیش بینی می‌شود و بعدازظهر تنگه هرمز با وزش باد جنوب غربی کمی مواج خواهد شد.

او افزود:در ارتفاعات استان نیز بعدازظهر افزایش ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق بویژه در شهرستان‌های بشاگرد و رودان پیش بینی می‌شود و آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: دریا در محدوده تنگه هرمز، بعدازظهر با وزش باد جنوب غربی کمی مواج خواهد شد و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی در بعدازظهر با احتیاط انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از روز یکشنبه ۲۹ شهریور مناطق دریایی استان ابتدا دریای عمان و تنگه هرمز و سپس خلیج فارس با افزایش باد‌های جنوب شرقی نسبتا مواج خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: سرعت باد به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به محدوده یک و نیم متر خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه شهرستان‌های بشاگرد و رودان، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و در برخی از نقاط مرکزی که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق خودداری شود.

حمزه نژاد، گفت: دمای هوا، امروز و فردا نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای خواهد داشت.