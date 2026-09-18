به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در رقابت های بخش برادران، شهرستان‌های گراش، شیراز و جهرم و در بخش‌های خواهران ، شرکت کنندگان شهرستان‌های کوهچنار، جهرم و کازرون به ترتیب در بخش‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

مدیر هلال احمر شهرستان جهرم گفت: مسابقات استانی رفاقت مهر با حضور ۲۰ تیم منتخب از شهرستان‌های فارس و به میزبانی مرودشت برگزار شد، و دختران این شهرستان مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

جعفرنژاد افزود: شرکت‌کنندگان در عنوان‌های اسکان اضطراری، حمل مصدوم با تجهیزات و بدون تجهیزات، کمک‌های اولیه و حمایت‌های روانشناختی، فضای دوستدار کودک و دو امدادی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی بیان کرد: در مرحله نخست این مسابقات، ۳۰ گروه در آزمون کتبی شرکت کردند که پس از برگزاری آزمون ۲۰ گروه به مرحله عملی راه یافتند و در نهایت تیم دختران جهرم موفق به کسب مقام دوم و پسران این شهرستان موفق به کسب مقام سوم این رقابت‌ها شدند.

مدیر هلال احمر شهرستان جهرم گفت: تیم جوانان هلال احمر جهرم پارسال نیز موفق به کسب مقام اول کشوری این رقابت‌ها شده بود.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.