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مدیرکل بنیاد مسکن گلستان در بازدید میدانی از طرح های «فانوس» بندرگز، روند اجرای طرحهای خانه امید و نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و با صدور دستورات لازم، بر تأمین منابع مالی، تهیه مصالح ساختمانی و شتاببخشی به عملیات اجرایی این طرح ها تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، خسروی گفت: طرح ۵۶ واحدی نهضت ملی مسکن فانوس ۴ با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی در حال اجراست و طرح ۶۴ واحدی خانه امید در قالب فانوس ۳ نیز به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده است.
وی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به روند اجرای طرح ها، خواستار پیگیری مستمر و جدی عوامل اجرایی برای تأمین نیازهای طرح و جلوگیری از وقفه در عملیات ساختمانی شد تا واحدهای مسکونی در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
این بازدید در راستای نظارت میدانی، رفع موانع اجرایی و تسریع در اجرای طرحهای مسکن و با هدف تحقق برنامههای بنیاد در حوزه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه انجام شد.