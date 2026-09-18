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تیم ملی تنتپگینگ ایران در حالی برای نخستین بار در رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ عمان شرکت میکند که چهار عضو از استان فارس، کادر فنی و ترکیب اصلی این تیم را در این مسابقات همراهی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ملی تنتپگینگ ایران در حالی برای نخستین بار در رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ عمان شرکت میکند که چهار عضو از استان فارس، کادر فنی و ترکیب اصلی این تیم را در این مسابقات همراهی میکنند.
تنتپگینگ که از رشتههای باستانی سوارکاری محسوب میشود، امروزه تحت نظارت فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی توسعه مییابد و ملیپوشان اعزامی با هدف کسب سهمیه جهانی در این مسابقات حضور خواهند داشت.
این رقابتها که مسیری برای کسب جواز حضور در جام جهانی اردن است، از ۲۹ مارس تا ۲ آوریل ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد
این مسابقات از ۹ تا ۱۳ فروردین سال آینده به میزبانی عمان برگزار میشود و تیم ملی ایران با حریفانی از عمان، پاکستان، قطر، انگلیس، آمریکا و ازبکستان به رقابت خواهد پرداخت.
نمایندگان استان فارس در این اعزام شامل مجتبی فرهادیانفرد و محمدرضا صمیمی (مربی) و پیمان دانشمندی و سلمان زارع قشلاقی (ورزشکار) هستند که پس از پشت سر گذاشتن اردوهای آمادهسازی، آمادگی خود را برای رقابت در این میدان بینالمللی اعلام کردهاند.