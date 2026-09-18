تیم ملی تنت‌پگینگ ایران در حالی برای نخستین بار در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ عمان شرکت می‌کند که چهار عضو از استان فارس، کادر فنی و ترکیب اصلی این تیم را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ملی تنت‌پگینگ ایران در حالی برای نخستین بار در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ عمان شرکت می‌کند که چهار عضو از استان فارس، کادر فنی و ترکیب اصلی این تیم را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

تنت‌پگینگ که از رشته‌های باستانی سوارکاری محسوب می‌شود، امروزه تحت نظارت فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی توسعه می‌یابد و ملی‌پوشان اعزامی با هدف کسب سهمیه جهانی در این مسابقات حضور خواهند داشت.

این رقابت‌ها که مسیری برای کسب جواز حضور در جام جهانی اردن است، از ۲۹ مارس تا ۲ آوریل ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد

این مسابقات از ۹ تا ۱۳ فروردین سال آینده به میزبانی عمان برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با حریفانی از عمان، پاکستان، قطر، انگلیس، آمریکا و ازبکستان به رقابت خواهد پرداخت.

نمایندگان استان فارس در این اعزام شامل مجتبی فرهادیان‌فرد و محمدرضا صمیمی (مربی) و پیمان دانشمندی و سلمان زارع قشلاقی (ورزشکار) هستند که پس از پشت سر گذاشتن اردو‌های آماده‌سازی، آمادگی خود را برای رقابت در این میدان بین‌المللی اعلام کرده‌اند.