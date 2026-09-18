مدیرکل صنعت معدن و تجارت لرستان از تشکیل ۵۰ فقره پرونده تخلفاتی برای واحدهای متخلف در حوزه تولید و عرضه شن و ماسه خبر داد و گفت: ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از ۵۰ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بهمن جعفری اظهار کرد: در پی اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی در زمینه نظارت بر واحدهای تولیدی شن و ماسه و با تأکید بر تشدید نظارت بر بازار مصالح ساختمانی طرح ویژه بازرسی از این واحدها در سطح استان اجرا شد.

وی افزود: در جریان رصد و پایش مستمر بازار کارشناسان معاونت بازرسی و نظارت اداره کل با واحدهایی که از عرضه و فروش ماسه خودداری می‌کردند برخورد قانونی کردند و برای واحدهای متخلف ۵۰ فقره پرونده تشکیل شد.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت لرستان با اشاره به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومانی پرونده‌های تشکیل شده تصریح کرد: پرونده‌های تخلفاتی برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده و مقرر است رسیدگی به این پرونده‌ها در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

جعفری تأکید کرد: تأمین مصالح مورد نیاز بخش ساخت‌وساز و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های نظارتی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان است و با هرگونه امتناع از عرضه احتکار و گران‌فروشی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت تأمین مستمر مصالح ساختمانی نظارت بر واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده شن و ماسه با جدیت ادامه خواهد داشت و بازرسان در صورت مشاهده تخلف موضوع را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری خواهند کرد.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت لرستان در پایان از شهروندان و فعالان حوزه ساخت‌وساز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.